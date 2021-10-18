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В Twitter высмеяли перевернутый флаг Украины в американском видео

Анна Безрукова
43 минуты назад

Украинские пользователи Twitter заметили ошибку в ролике, опубликованном американской миссией при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). На видео показан флаг Украины в перевернутом положении.

В Twitter высмеяли перевернутый флаг Украины в американском видео
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, представители Соединенных Штатов в профиле Госдепа разместили публикацию про «оккупацию Россией Крыма». В этом же твите к тексту приложили анимационное видео, где территория Крыма постепенно раскрашивалась цветами украинского флага. Но авторы покрасили полуостров желтым цветом сверху, а синим — снизу.

«Флаг переверните, чудики», — написал пользователь с ником V80_Kyiv, заметивший ошибку.

Кроме этого, некоторые комментаторы посчитали, что в американском ведомстве нагнетают обстановку.

«Хватит предаваться фантазиям. Крым всегда был Россией. Там вам делать нечего, вы только усугубляете конфликтную ситуацию, желаете обострений в отношениях между народами, прикрывая это миссией», — написала Zontikom.

В целом твит набрал свыше шестиста лайков, пользователи в комментариях бурно обсуждали, в полномочиях ли Соединенных Штатов такого рода действия.

Читатель с именем Юрий Голубев пошутил, что в этом случае США следует вернуть Техас Мексике.

«А мы требуем возврата оккупированного Техаса... Мексике, а всю остальную территорию «США» — индейцам», — отметил он в твите.

В мире,Юрий Голубев,Госдеп США,ОБСЕ,
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