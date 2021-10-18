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В ООН объяснили появление новых штаммов коронавируса

Анна Безрукова
1 час назад

К распространению новых штаммов коронавируса и продолжению экономического спада в странах мира ведет неравномерное распределение вакцин от ковида. Об этом написал в Twitter генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Неравенство в распределении вакцин позволяет развиваться и разрастаться новым штаммам COVID-19, в результате мир обрекается на еще большие жертвы и спад в экономике продолжается», — отметил чиновник.

Гутерриш считает, что стабильного сокращения инцидентов инфицирования не произойдет ни в одном государстве мира, если не будет применен «скоординированный и равный подход».

Ранее появилась информация, что показатель коллективного иммунитета к коронавирусу в России в настоящее время оценивается в 45%. Об этом рассказали в федеральном оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

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По информации на 15 октября текущего года, вакцинацию первым компонентом провели 51 млн раз, вакцинацию полного цикла — 47,5 млн раз.

Также на портале «Стопкоронавирус.рф» разместили счетчик вакцинации от COVID-19 и тепловую карту ситуации с коронавирусной инфекцией в регионах РФ. Как пояснила вице-премьер Татьяна Голикова, слова которой цитирует правительство, статистика будет обновляться каждый день.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что рост заражений коронавирусом обусловлен сезонностью и новым штаммом «дельта», который оказался более заразным.
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