К распространению новых штаммов коронавируса и продолжению экономического спада в странах мира ведет неравномерное распределение вакцин от ковида. Об этом написал в Twitter генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Неравенство в распределении вакцин позволяет развиваться и разрастаться новым штаммам COVID-19, в результате мир обрекается на еще большие жертвы и спад в экономике продолжается», — отметил чиновник.

Гутерриш считает, что стабильного сокращения инцидентов инфицирования не произойдет ни в одном государстве мира, если не будет применен «скоординированный и равный подход».

Ранее появилась информация, что показатель коллективного иммунитета к коронавирусу в России в настоящее время оценивается в 45%. Об этом рассказали в федеральном оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

По информации на 15 октября текущего года, вакцинацию первым компонентом провели 51 млн раз, вакцинацию полного цикла — 47,5 млн раз.

Также на портале «Стопкоронавирус.рф» разместили счетчик вакцинации от COVID-19 и тепловую карту ситуации с коронавирусной инфекцией в регионах РФ. Как пояснила вице-премьер Татьяна Голикова, слова которой цитирует правительство, статистика будет обновляться каждый день.