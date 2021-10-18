Лукашенко заговорил о новой революции в Белоруссии

"Это не принимается. Мы пообещали провести референдум по Конституции. От нас требовали "перемен" и не только. Мы сами понимали, что суть жизни состоит в том, чтобы постоянно меняться. Только на пользу должно быть. Перемены - это не ломка, не слом, а эволюционное развитие", - сказал белорусский президент.