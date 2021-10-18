Лукашенко заговорил о новой революции в Белоруссии

Президент Александр Лукашенко заявил, что не исключает очередную попытку повторения массовых выступлений для свержения действующей власти в Белоруссии. По его мнению, она может случиться перед проведением конституционного референдума. Об этом он сообщил, обращаясь к руководству КГБ республики во время рассмотрения кадровых вопросов в рамках системы госбезопасности, пишет официальный Telegram-канал Белорусского агентства BELTA.
"Обратите внимание: ситуация остается напряженной. Дата очередной попытки революции - период проведения Конституционного референдума", - сказал лидер Белоруссии.
Ранее Лукашенко заявлял, что референдум будет проведен не позднее февраля 2022 года. Он также отмечал, что не все граждане разделяют идею изменения конституции.
"Это не принимается. Мы пообещали провести референдум по Конституции. От нас требовали "перемен" и не только. Мы сами понимали, что суть жизни состоит в том, чтобы постоянно меняться. Только на пользу должно быть. Перемены - это не ломка, не слом, а эволюционное развитие", - сказал белорусский президент.
После выборов президента, прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года, на которых в шестой раз подряд одержал победу Лукашенко с результатом, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные митинги оппозиции, для прекращения которых силовики в том числе применяли спецсредства и спецтехнику. 11 февраля КГБ Белоруссии заявило о стабилизации ситуации в стране.