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Завод загорелся из-за обстрела на окраине Донецка

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад

Окраина Донецка подверглась обстрелу со стороны украинских силовиков, в результате чего пострадали дома, а на заводе алюминиевых профилей начался пожар, заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Завод загорелся из-за обстрела на окраине Донецка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня утром вооруженные формирования Украины подвергли обстрелу Куйбышевский район Донецка, в результате попадания боеприпаса фиксируется возгорание на заводе алюминиевых профилей», – цитирует представителя ведомства РИА Новости.

В июле стороны договорились о перемирии, вводился полный запрет огня, размещения оружия в населенных пунктах и возле них. Также предусматривалась дисциплинарная ответственность за нарушение договоренностей. Приказы должны действовать до полного урегулирования конфликта.

Ранее власти Украины озвучили два условия «силового» возвращения Донбасса под контроль Киева.

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