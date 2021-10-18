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В Европе предложили РФ рассмотреть включение Донбасса в свой состав

Алиса Селезнёва
24 минуты назад

Украина находится в состоянии распада и зависима от США и ЕС, однако Россия не может себе позволить себе списать ее со счетов. Такое мнение на страницах норвежского издания ABC Nyheter высказал журналист Бьерн Нистад.

В Европе предложили РФ рассмотреть включение Донбасса в свой состав
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал статью о бессмысленности контактов с руководством Украины. В материале, вышедшем 11 октября в газете «Коммерсант», Медведев заявил, что «во главе Украины стоят слабые люди, которые стремятся только к тому, чтобы набить свои карманы», а также «невежественные и необязательные» политики: они подписывают минские соглашения и нормандские договоренности, а затем «разворачивают позицию совсем в другую сторону». При этом он предложил отложить контакты с украинской стороной до тех пор, пока к власти там не придут адекватные люди.

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Комментируя статью заместителя председателя Совета безопасности России, Бьерн Нистад констатировал, что Медведев прав в своей оценке Украины.

«Нет никакого сомнения, что Украина и правда находится в состоянии постепенного распада, и что правящий класс там на сегодняшний день действительно является орудием внешних, в первую очередь американских, интересов», - заметил он.

Публицист уверен, что именно это и стало одной из основных причин «разрушительного для Украины конфликта с Россией». При этом он обратил внимание на то, что Россия не может игнорировать ситуацию на Украине, так как там живут миллионы этнических русских, а также русскоязычных граждан.

Бьер Нистад также подчеркнул, что российским элитам стоит задуматься о включении Донбасса в состав России. Такая мера поможет остановить бомбардировки жителей региона, считает он.

Украина с апреля 2014 года проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате». При этом вести прямые переговоры с неподконтрольными территориями Киев отказывается.
В мире,Бьерн Нистад,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,ЕС,Газета "Коммерсантъ",
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