В Европе предложили РФ рассмотреть включение Донбасса в свой состав

Украина находится в состоянии распада и зависима от США и ЕС, однако Россия не может себе позволить себе списать ее со счетов. Такое мнение на страницах норвежского издания ABC Nyheter высказал журналист Бьерн Нистад.
Ранее замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал статью о бессмысленности контактов с руководством Украины. В материале, вышедшем 11 октября в газете «Коммерсант», Медведев заявил, что «во главе Украины стоят слабые люди, которые стремятся только к тому, чтобы набить свои карманы», а также «невежественные и необязательные» политики: они подписывают минские соглашения и нормандские договоренности, а затем «разворачивают позицию совсем в другую сторону». При этом он предложил отложить контакты с украинской стороной до тех пор, пока к власти там не придут адекватные люди.
Комментируя статью заместителя председателя Совета безопасности России, Бьерн Нистад констатировал, что Медведев прав в своей оценке Украины.
«Нет никакого сомнения, что Украина и правда находится в состоянии постепенного распада, и что правящий класс там на сегодняшний день действительно является орудием внешних, в первую очередь американских, интересов», - заметил он.
Публицист уверен, что именно это и стало одной из основных причин «разрушительного для Украины конфликта с Россией». При этом он обратил внимание на то, что Россия не может игнорировать ситуацию на Украине, так как там живут миллионы этнических русских, а также русскоязычных граждан.
Бьер Нистад также подчеркнул, что российским элитам стоит задуматься о включении Донбасса в состав России. Такая мера поможет остановить бомбардировки жителей региона, считает он.