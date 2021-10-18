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Власти Японии заявили, что стремятся подписать мирный договор с Россией

Елена Прошина
10 минут назад

Правительство Японии желает подписать с Россией мирный договор, чтобы следующие поколения не столкнулись с этой проблемой. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции в Токио, пишет ТАСС.

Власти Японии вновь нацелились на мирный договор с РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, правительство Японии считает подписание мирного договора хорошей возможностью подтвердить важность решения проблемы южных Курильских островов. Мирный договор с Россией решит проблему принадлежности четырех островов и избавит Японию от этой проблемы. Об этом заявил Мацуно, когда журналисты попросили его прокомментировать 65-ю годовщину подписания советско-японской Совместной декларации 1956 года, которая состоится 19 октября.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии подчеркнул, что этот документ — основа восстановления дипломатических отношений между двумя странами и отправная точка предстоящих переговоров по мирному соглашению.

Москва и Токио много десятилетий пытаются сформулировать мирный договор по итогам Второй мировой войны, который удовлетворит обе стороны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. МИД РФ неоднократно заявлял, что российский суверенитет над этими территориями не подлежит сомнению.

В мире,Политика,МИД,ИТАР-ТАСС,
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