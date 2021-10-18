В Европе предложили РФ рассмотреть включение Донбасса в свой состав

Российские власти воспринимают Украину как распавшуюся страну и им стоит подумать над тем, чтобы формально включить Донбасс в состав России. Так норвежский журналист и историк-русист Бьерн Нистад высказался о статье заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева об Украине.
«По всей видимости, российское руководство воспринимает Украину как более или менее распавшуюся страну, управляемую коррумпированной политической элитой. Она является не чем иным, как марионеткой для США, а отчасти и для ЕС, и которая после этого может быть использована для одного антироссийского проекта», — приводит мнение Бьерна Нистада норвежское издание ABC Nyheter.
Автор пишет, что российской элите стоит рассмотреть формальное включение Донбасса в свой состав. Такая мера поможет остановить бомбардировки жителей региона войсками Украины, а также побудит другие украинские территории к восстанию против Киева, считает он.
Ранее Медведев написал статью про Украину. Он заявил, что бессмысленно налаживать контакт с нынешней властью, сообщают «Дни.ру». Украина меняет свои взгляды на противоположные из-за Запада, поэтому им нельзя доверять, цитирует политика «Утро.ру».