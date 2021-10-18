В Европе предложили РФ рассмотреть включение Донбасса в свой состав

«По всей видимости, российское руководство воспринимает Украину как более или менее распавшуюся страну, управляемую коррумпированной политической элитой. Она является не чем иным, как марионеткой для США, а отчасти и для ЕС, и которая после этого может быть использована для одного антироссийского проекта», — приводит мнение Бьерна Нистада норвежское издание ABC Nyheter.