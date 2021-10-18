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В Европе предрекли распад Украины после статьи Медведева

Ura.Ruиещё 1
36 минут назад

Российские власти воспринимают Украину как распавшуюся страну и им стоит подумать над тем, чтобы формально включить Донбасс в состав России. Так норвежский журналист и историк-русист Бьерн Нистад высказался о статье заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева об Украине.

В Европе предложили РФ рассмотреть включение Донбасса в свой состав
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По всей видимости, российское руководство воспринимает Украину как более или менее распавшуюся страну, управляемую коррумпированной политической элитой. Она является не чем иным, как марионеткой для США, а отчасти и для ЕС, и которая после этого может быть использована для одного антироссийского проекта», — приводит мнение Бьерна Нистада норвежское издание ABC Nyheter.

Автор пишет, что российской элите стоит рассмотреть формальное включение Донбасса в свой состав. Такая мера поможет остановить бомбардировки жителей региона войсками Украины, а также побудит другие украинские территории к восстанию против Киева, считает он.

Ранее Медведев написал статью про Украину. Он заявил, что бессмысленно налаживать контакт с нынешней властью, сообщают «Дни.ру». Украина меняет свои взгляды на противоположные из-за Запада, поэтому им нельзя доверять, цитирует политика «Утро.ру».

В мире,Бьерн Нистад,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,ЕС,Ytro.ru,
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