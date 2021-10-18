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На Украине отношения страны с Западом объяснили одесским анекдотом

Газета.Ru
54 минуты назад

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович описал отношения страны с Западом одесским анекдотом. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

На Украине отношения страны с Западом объяснили анекдотом
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

"Сегодня дружат они (украинские власти) с Западом? Нет. Хотите я вам анекдот расскажу про дружбу с Западом? В Одессе слышал, очень хороший. Вот точно, как у нас с Западом происходит", — сказал Рабинович.

Он рассказал, как одна женщина поделилась со своей подругой опасениями, что ее муж разлюбил ее. На вопрос, почему ей так кажется, героиня анекдота поведала, что ее супруг уже два года не появляется дома. По словам политика, у Запада свои интересы, и до сих пор неизвестно, зачем он нужен простым украинцам. Рабинович отметил, что "замечательно жить в той Европе, о которой все рассказывают", напомнив о чистоте на улицах и верховенстве права, которые не наблюдаются на Украине. Рабинович добавил, что ее невозможно перенести в Европу, но возможно построить в стране схожий образ жизни.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос об отмене упрощенного визового режима Украины с Евросоюзом не поднимался в ходе прошедшего накануне одноименного саммита.

В мире,Дмитрий Кулеба,Вадим Рабинович,Верховная Рада,ЕС,
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