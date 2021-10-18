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Экс-глава разведки Франции считает, что в Минобороны в 2017 году проник "русский крот"

ТАССиещё 2
34 минуты назад

Бывший директор Службы внешней разведки Франции (с 2013 года по 2017 год) Бернар Бажоле полагает, что в Министерство обороны Франции в 2017 году якобы проник крот, работавший на Россию. Об этом в воскресенье сообщило Agence France-Presse.

Во Франции заявили о проникновении "русского крота" в Минобороны
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По его информации, 17 октября журналист телеканала France 5 в рамках интервью для документального фильма, посвященного президенту России, попросил Бажоле прокомментировать информацию СМИ о якобы проникновении в 2017 году российского шпиона в канцелярию занимавшего на тот момент пост министра обороны Жан-Ива Ле Дриана, ныне главы МИД Франции. "Действительно, когда я был генеральным директором внешней разведки, я довел эти сведения [до властей]", - сказал Бажоле, не приведя доказательств своей версии или каких-либо деталей.

"В предыдущие годы мы говорили <...>, нам не нужно тратить время на шпионов, которых больше нет <...>. Приоритетными являются дела о терроризме, тем не менее хорошо видно, что шпионская деятельность вообще не прекратилась <...>", - добавил он.

По данным агентства, про "русского крота" ранее сообщал французский портал Mediapart. По его утверждению, сотрудник ГРУ якобы завербовал "крота" из канцелярии Ле Дриана, когда тот был министром обороны с 2012 по 2017 год.
В мире,Жан-Ив Ле Дриан,Министерство обороны,ГРУ,МИД,France-Presse,
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