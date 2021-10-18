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На Кипре привитых одной дозой лиц приравняют к невакцинированным

Газета.Ruиещё 1
45 минут назад

В Республике Кипр власти решили приравнять лиц, привитых только одной дозой двухкомпонентных вакцин от коронавируса, к невакцинированной части населения. Это положение вступает в силу с 18 октября. Об этом пишет ТАСС.

На популярном курорте привитых одной дозой признают невакцинированными
Фото: Татьяна Макеева/ReutersТатьяна Макеева/Reuters

С этого момента антиковидные пропуска SafePass ("Сейф пасс"), предоставляющие доступ в любые общественные помещения, смогут получить только те лица, которые завершили полный курс вакцинации.

SafePass дает право посещать супермаркеты, офисы, рестораны, промтоварные магазины, клубы, театры, музеи и спортивные арены. До понедельника SafePass также действовал для лиц, сдавших не более трех дней назад тест на коронавирус, и для тех, кто переболел ковидом в течение последних 6 месяцев, а также через 21 день для тех, кто вакцинировался одной дозой прививки. Выдача SafePass ужесточилась, после того, как стало известно, что 11 тыс. человек на острове ограничились одним компонентом вакцин и не стали завершать курс прививок.

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В мире,ИТАР-ТАСС,
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