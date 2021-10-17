Посол Франции в Белоруссии покинул страну по требованию Минска

Посол Франции Николя де Буйан де Лакост покинул Белоруссию по требованию Минска , передает агентство Франс Пресс со ссылкой на чиновника.

Ранее сообщалось, что послу Латвии и другим сотрудникам посольства предложено покинуть Белоруссию после оскорбления государственного флага республики в Риге. Латвия в ответ на действия Белоруссии выслала посла республики и всех дипломатов.