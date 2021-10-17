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Посол Франции в Белоруссии покинул страну по требованию Минска

Деловая газета "Взгляд"
35 минут назад

Посол Франции Николя де Буйан де Лакост покинул Белоруссию по требованию Минска, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на чиновника.

Посол Франции в Белоруссии покинул страну по требованию Минска
Фото: © Flickr / Chris Price© Flickr / Chris Price

«Французский посол покидает Белоруссию по требованию Минска», – приводит сообщение агентства РИА «Новости».

Другие подробности не приводятся.

Ранее сообщалось, что послу Латвии и другим сотрудникам посольства предложено покинуть Белоруссию после оскорбления государственного флага республики в Риге. Латвия в ответ на действия Белоруссии выслала посла республики и всех дипломатов.

В мире,France-Presse,РИА Новости,
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