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Зеленский допустил возможность обмена Медведчука на героев Украины

Газета.Ruиещё 2
1 час назад

Украина готова рассмотреть возможность обмена народного депутата Виктора Медведчука от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» на украинских граждан, если бы Россия подтвердила, что у него есть российское гражданство. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала ICTV.

Киев готов обменять Медведчука на украинцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Господин Медведчук — гражданин Украины, и к нему применяется украинское законодательство. С другой стороны, если, например, Россия подтвердила бы, что у господина Медведчука есть русское гражданство, <...> то тогда мы бы с удовольствием после этого подтверждения или хотя бы намека рассмотрели бы возможности обмена господина Медведчука на действительных героев и граждан Украины», — сказал Зеленский.

Медведчука подозревают в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Суд в Киеве отправил Медведчука под домашний арест до 7 декабря.

В Кремле прокомментировали домашний арест Медведчука

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что события с Медведчуком — это сведение политических счетов и Россия подобную практику решительно осуждает.

В мире,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Виктор Медведчук,
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