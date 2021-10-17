Американскую журналистку раскритиковали за невнимание к словам Путина

Зарубил обратил внимание на то, что Гэмбл не дослушивала перевода слов Путина. Исходя из этого журналист сделал вывод, что ей было важнее ярко задать вопросы.

Телеведущий Дмитрий Киселев в свою очередь внимательно изучил образ Гэмбл и отметил, что она готовилась к интервью с Путиным, как к выходу на подиум. Она надела маленькое черное платье, «распушила» волосы и надела «лабутены» с 12-сантиметровым каблуком. По наблюдениям Киселева, она также похудела к встрече на несколько килограмм.