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Американскую журналистку раскритиковали за невнимание к словам Путина

Ювелина Бернст
41 минуту назад

Американская корреспондентка Хэдли Гэмбл невнимательно отнеслась к некоторым ответам президента России Владимира Путина, отметил журналист Павел Зарубин в эфире телепередачи «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1», передает РИА «Новости».

Американскую журналистку раскритиковали за невнимание к словам Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Зарубил обратил внимание на то, что Гэмбл не дослушивала перевода слов Путина. Исходя из этого журналист сделал вывод, что ей было важнее ярко задать вопросы.

Беседа с Путиным состоялась в рамках пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя», модератором которого стала ведущая американского телеканала CNBC Хэдли Гэмбл.

Телеведущий Дмитрий Киселев в свою очередь внимательно изучил образ Гэмбл и отметил, что она готовилась к интервью с Путиным, как к выходу на подиум. Она надела маленькое черное платье, «распушила» волосы и надела «лабутены» с 12-сантиметровым каблуком. По наблюдениям Киселева, она также похудела к встрече на несколько килограмм.

В мире,Павел Зарубин,Дмитрий Киселев,Владимир Путин,РИА Новости,
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