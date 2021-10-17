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Пентагон пообещал защитить Грузию и Украину от России

Lenta.ru
51 минуту назад

Министр обороны США Ллойд Остин во время своего визита в Грузию и Украину в рамках европейского турне собирается обсудить условия членства стран в НАТО. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны США.

Пентагон пообещал защитить Грузию и Украину от России
Фото: ReutersReuters

Согласно сообщению ведомства, Остин считает, что «дверь в НАТО» открыта и для Грузии, и для Украины. Он собирается побудить страны внести необходимые изменения, чтобы они могли претендовать на членство в альянсе.

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Помимо этого, Пентагон пообещал защитить Грузию и Украину от России.

«Мы заверяем и укрепляем суверенитет стран, находящихся на передовой российской агрессии», — сказал представитель ведомства.

Ранее посольство США на Украине пообещало поддерживать Киев в борьбе с «российской агрессией».

«Мы чествуем храбрых мужчин и женщин, которые служили и служат, защищая свободу Украины! Соединенные Штаты остаются вашим надежным партнером, и мы будем продолжать поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии», — говорится в заявлении дипломатов.

В мире,Ллойд Остин,НАТО,Пентагон,
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