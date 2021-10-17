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СМИ: Россия выдала афганского беженца по требованию талибов

Елена Прошина
30 минут назад

Россия депортировала в Афганистан Рохани Рафиуллаха — племянника бывшего начальника генштаба афганской армии генерала Хайбатуллы Ализая. На его выдаче настаивал «Талибан» (террористическое движение, запрещено в РФ). Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ведущего сотрудника Центра изучения современного Афганистана Андрея Серенко.

СМИ: Россия выдала афганского беженца по требованию талибов
Фото: ТАССТАСС

«Сейчас он (Рафиуллаха - прим. ред.) в Дохе, ждет отправки в Иран. Эту услугу оказали некоторые чиновники российского МИД, у которых личные отношения с талибами. Семья Ализая очень влиятельная. Через племянника талибы хотят оказать на нее давление», — рассказал Серенко.

До последнего времени Рафиуллах, по его информации, находился в России и учился в Краснодарском государственном технологическом университете. Серенко пояснил также, что Рафиуллах является сыном советника бывшего президента страны Ашрафа Гани.

По словам эксперта, решение о его передаче талибам не было согласовано с правительством РФ и является личной инициативой чиновников российского дипведомства. На этот шаг они пошли ради демонстрации своих намерений сотрудничать с талибами, утверждает Серенко.

Он уверен, что о депортации Рафиуллаха просил известный талибский деятель по имени Шер Аббас Станекзай. Поданным Серенко, Рохани Рафиуллах нужен талибам, для того, чтобы отомстить его дяде, в свое время принимавшему участие в ликвидации большого числа боевиков исламистов.

В мире,Ашраф Ахмадзай,Талибан,Генштаб,МИД,Правительство РФ,
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