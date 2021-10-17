СМИ рассказали о версии убийства российских туристов в Албании

Правоохранители Албании считают, что четверо российских туристов, погибших в сауне, могли быть убиты. Об этом сообщает издание ABC news.

Ранее полиция подозревала отравление, но экспертиза показала, что туристы ничего не ели в Албании после возвращения из Охрида (Северная Македония). Отпала и вторая версия - о недостатке кислорода. Обследование сауны показало, что она работала исправно. У россиян не могло возникнуть удушье.

Журналисты отмечают, что «это усилило подозрения следователей в том, что они имеют дело с убийством», однако делать окончательные выводы пока рано.

Тела двух женщин и двух мужчин из России были обнаружены вечером 14 октября в сауне одного из отелей в албанском Керрете.

Известно, что граждане России вошли в зону сауны и долго там оставались, что вызвало подозрение у администратора гостиницы. Он постучал в дверь, но не получил ответа. В итоге россиян обнаружили без признаков жизни. Пожилые мужчина и женщина лежали, закинув ноги в бассейн. Тело зятя находилось в шезлонге, а дочери - чуть дальше.

Погибли 58-летняя Наталья Буренкова, 60-летний Сергей Буренков, 37-летний Никита Белоусов и 31-летняя Екатерина Буренкова.

У албанских правоохранителей вначале возникла версия об удушье, затем о пищевом отравлении.