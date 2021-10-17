Акцию в поддержку Саакашвили в Тбилиси показали на видео

Десятки человек вышли на акцию в поддержку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к зданию бизнес-центра основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили в субботу.

На кадрах можно увидеть участников акции, скандирующих "Миша" и призывающих освободить политика.

По сообщениям СМИ, в ходе акции сторонники Саакашвили попытались расклеить стикеры на здание бизнес-центра, в результате чего произошло столкновение протестующих с полицией, несколько человек были задержаны. В правоохранительных органах страны о задержанных не сообщалось.

Ранее днем десятки противников Саакашвили устроили митинг возле тюрьмы в городе Рустави, где в настоящее время находится бывший лидер страны.

Михаила Саакашвили задержали 1 октября. Ранее экс-президент был объявлен во внутригосударственный розыск по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили, по которым его заочно осудили на три и шесть лет лишения свободы соответственно.