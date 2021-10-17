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«Главная загадка»: Появилась новая версия гибели россиян в Албании

Майк Габриелян
1 час назад

Албанские СМИ рассказали о «главной загадке» гибели четырех российских туристов в сауне.

«Главная загадка»: Появилась новая версия гибели россиян в Албании
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Журналист издания «ABC» Леонид Мусай, ссылаясь на источники в следствии, сообщил, что туристы прибыли в Албанию в минувшее воскресенье, 10 октября. Днем они гуляли по разным городам и поселкам, исследуя достопримечательности, а вечером возвращались в выбранный им отель в Керрете.

Сейчас следствие подозревает, что туристы могли отравиться едой.

«Главная загадка заключается в том, что они ели в течение дня», - отмечает журналист.

По его данным, в пятницу семья отправилась в Охрид, побывала в Дурресе, а около 7-8 вечера вернулась в Керрет. В отеле члены семьи не ужинали. Камеры видеонаблюдения отеля показывают, что они вышли из номера и заказали сауну.

«Администратор спросила, хотят ли они что-нибудь поесть или выпить, и они ответили, что им ничего не нужно. Позже она снова пошла в сауну, но когда постучала, ей никто не ответил», - пишет Мусай.

Позже работники отеля нашли в сауне четыре тела.

Инцидент произошел 15 октября, в сауне отеля Gloria в поселке Керрет. Погибшие - Наталья Буренкова, 58 лет, Сергей Буренков, 60 лет, Никита Белоусов, 37 лет и Екатерина Буренкова, 31 год.

Ранее источники в прокуратуре Кавая сообщали, что у следствия есть подозрение, что туристы погибли из-за высокой температуры и недостатка кислорода в крови.

В мире,Сергей Буренков,Никита Белоусов,Генпрокуратура РФ,
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