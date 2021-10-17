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Возвращение Пересильд и Шипенко на Землю сняли на видео

Елена Прошина
1 час назад

Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-18» с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко на борту штатно приземлился в степи в Казахстане. Об этом сообщает РИА «Новости». Видео возвращения киноэкипажа запечатлели на видео.

Съемочная группа кинофильма «Вызов» в составе Пресильд и Шипенко вместе с командиром экипажа космонавтом Олегом Новицким вернулись на Землю с МКС, проведя на орбите 12 дней. Сообщается, что посадка прошла штатно, приземлившиеся чувствуют себя нормально.

«У меня немножко грустное сегодня настроение. Потому что вроде бы казалось, что 12 дней - это много, а уже когда все заканчивалось, не хотелось расставаться», - заявила Пресильд после приземления.

Киногруппа снимала на орбите фильм, рассказывающий о женщине-медике, отправившейся на орбиту Земли для спасения космонавта. Сообщается, что за время полета на МКС Пресильд и Шипенко в общей сложности отсняли видеоматериала примерно на 40 минут экранного времени.

На Земле киноэкипаж встречали руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

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