Эксперт объяснил роль России в противостоянии США и Китая

Политолог Николай Злобин в беседе с «Украина.ру» раскрыл роль России в противостоянии США и Китая. Он предположил, что позиции Москвы и Вашингтона насчет Пекина могли обсуждаться в ходе визита в российскую столицу заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.

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Эксперт отметил, что противоборство двух крупнейших игроков на мировой арене становится главной темой внешней политики на ближайшее десятилетие, и участие в нем России становится особенно чувствительным.

«Россия в такой ситуации будет вынуждена делать какой-то выбор. Россия не может допустить поражения Китая, ослабления его в Юго-Восточной Азии и резкого увеличения влияния США там. Но и усиливать свою конфронтацию с Америкой из-за Тайваня у России тоже нет стимулов», — подчеркнул Злобин.

Политолог уточнил, что позиция России должна быть тонкой, следует обратить внимание на то, что мирный договор с Японией не заключен со времен Второй Мировой войны, и с учетом ситуации в Северной Корее, которая является прямым соседом. Эксперт заключил, что Москва не может допустить поражения Китая и дестабилизации региона.