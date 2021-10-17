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Политолог раскрыл роль России в противостоянии США и Китая

Lenta.ru
1 час назад

Политолог Николай Злобин в беседе с «Украина.ру» раскрыл роль России в противостоянии США и Китая. Он предположил, что позиции Москвы и Вашингтона насчет Пекина могли обсуждаться в ходе визита в российскую столицу заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.

Эксперт объяснил роль России в противостоянии США и Китая
Фото: ReutersReuters

Эксперт отметил, что противоборство двух крупнейших игроков на мировой арене становится главной темой внешней политики на ближайшее десятилетие, и участие в нем России становится особенно чувствительным.

«Россия в такой ситуации будет вынуждена делать какой-то выбор. Россия не может допустить поражения Китая, ослабления его в Юго-Восточной Азии и резкого увеличения влияния США там. Но и усиливать свою конфронтацию с Америкой из-за Тайваня у России тоже нет стимулов», — подчеркнул Злобин.

Политолог уточнил, что позиция России должна быть тонкой, следует обратить внимание на то, что мирный договор с Японией не заключен со времен Второй Мировой войны, и с учетом ситуации в Северной Корее, которая является прямым соседом. Эксперт заключил, что Москва не может допустить поражения Китая и дестабилизации региона.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США продолжат придерживаться своих обязательств в отношениях с Тайванем и помогут противостоять угрозе, исходящей от КНР. По ее словам, приверженность США Тайваню продиктована необходимостью поддержания мира и стабильности в проливе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В мире,Николай Злобин,Виктория Нуланд,
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