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Еваропарламент хочет отменить безвизовый режим для Украины, Грузии и Молдавии

Елена Прошина
57 минут назад

Депутат Европарламента от Франции Жюли Лешанто подняла вопрос о целесообразности приостановки работы схемы по либерализации визового режима в отношении Украины, Грузии и Молдавии, сообщает RT со ссылкой на документ политика.

В ЕС задумали отменить безвизовый режим для Украины и Грузии
Фото: ТАССТАСС

Это объясняется проблемами, которые появились в связи с действием такого режима для государств — членов Евросоюза из-за большого количества необоснованных заявлений о предоставлении убежища, поданных через механизм въезда в ЕС в рамках данной схемы выдачи виз. Лешанто напомнила, что минувшим летом в Германии был зафиксирован резкий рост количества заявлений о предоставлении убежища. Заявки поступили от граждан Грузии — на 51% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

Ещё большее увеличение количества таких запросов к Берлину было зарегистрировано со стороны граждан Молдавии, рост составил 429%. Похожая ситуация сложилась в Бельгии, Чехии и Италии. Депутат напомнила об отчёте ЕС от 4 августа текущего года. В нем сказано, что власти Украины, Грузии и Молдавии «продолжают выполнять требования», необходимые для либерализации визового режима. Лешанто отметил, что этот факт вызвало удивление стран — членов ЕС.

Безвизовый режим даёт гражданам вышепиречисленных стран право пребывать в пределах Шенгенской зоны до 90 дней суммарно каждые полгода.

В мире,Европарламент,ЕС,
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