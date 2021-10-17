На Украине назвали условие поднятия нового Майдана

«Если вдруг Зеленский начнет реализовывать в том смысле, что вы имеете в виду, «формулу Штайнмайера», если до контроля границы будет план проведения выборов на Донбассе, в Украине поднимется Майдан», — сообщила политик. По ее словам, украинские граждане не готовы выходить на Майдан, если в стране процветает коррупция или в случае плохой экономической ситуации, однако выходят, когда есть возможная угроза независимости Украины.