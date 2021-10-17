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На Украине назвали условие поднятия нового Майдана

Елена Прошина
7 минут назад

Названо условие, при котором на Украине поднимется новый Майдан. Как сообщила в эфире телеканала «НАШ» экс-депутат Верховной Рады от партии «Народный фронт» Татьяна Черновол, это произойдет, если глава государства Владимир Зеленский начнет реализовывать «формулу Штайнмайера».

На Украине назвали условие поднятия нового Майдана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если вдруг Зеленский начнет реализовывать в том смысле, что вы имеете в виду, «формулу Штайнмайера», если до контроля границы будет план проведения выборов на Донбассе, в Украине поднимется Майдан», — сообщила политик. По ее словам, украинские граждане не готовы выходить на Майдан, если в стране процветает коррупция или в случае плохой экономической ситуации, однако выходят, когда есть возможная угроза независимости Украины.

Как сообщалось ранее, Киев отчитался перед Вашингтоном о своих планах в Донбассе. Как сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, она обсудила эту тему с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, отмечает «Свободная пресса».

Нуланд в 2014 году во время событий на площади Независимости в Киеве прибыла на Украину и во время Майдана лично общалась с протестующими и угощала их печеньем и бутербродами. Эти кадры стали одним из символов вмешательства Вашингтона в дела Украины.

В мире,Андрей Ермак,Владимир Зеленский,Виктория Нуланд,
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