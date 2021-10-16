Яценюк дал Западу четыре совета, как «противостоять России»

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк в эфире телеканала «Украина 24» рассказал, как Запад должен «противостоять России».

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По его словам, Запад для успешного противостояния России должен продемонстрировать единство, поставлять Украине оружие, помогать Киеву дипломатически и не поддаваться на «газовый шантаж Кремля».

«США и ЕС должны быть вместе. Там не должно быть никаких противоречий внутри», — сказал он.

В частности, по мнению Яценюка США и Европа должны помогать Украине в нормандских переговорах и в двусторонних переговорах с Россией. Помогать украинской армии, поставляя вооружение, а также отвечать на применение Россией «энергетического оружия».