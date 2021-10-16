Девушка Саакашвили забила тревогу из-за его состоянии

Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили потребуется госпитализация, утверждает депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, которая состоит с Саакашвили в отношениях. Ее слова передает «Украина 24».
Ясько отметила, что он сильно ослаб, так как голодает третью неделю и прекратить голодовку отказывается. В ближайшие дни состояние здоровья политика достигнет критической точкой и ему потребуется госпитализация, прогнозирует депутат.
При этом Саакашвили находится в бодром моральной состоянии, отметила его подруга.
Его личный врач Николо Кипшидзе ранее также сообщал об ухудшении состояния здоровья своего пациента.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, в настоящее время он находится в тюрьме города Рустави. На родине Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили, а также фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга в ноябре 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета. Он объявил голодовку, так как не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным.