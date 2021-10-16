Девушка Саакашвили забила тревогу из-за его состоянии

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, в настоящее время он находится в тюрьме города Рустави. На родине Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили, а также фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга в ноябре 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета. Он объявил голодовку, так как не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным.