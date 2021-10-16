На Украине назвали причину газового кризиса

Экс-глава «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев рассказал, как должна была поступить Украина весной и летом 2021 года, чтобы предотвратить нынешний кризис в энергоснабжении. Его слова приводит издание Obozrevatel.

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«Эта ошибка была сделана в мае и июне этого года, когда не был приобретен газ в украинских ПХГ. Когда он действительно стоил гораздо дешевле, чем те бешеные уровни, которые есть сейчас», - заявил Коболев.

По его словам, весной этого года в распоряжении украинского «Нафтогаза» было 2 миллиарда долларов США. Их можно было потратить на закупку природного газа объемом более шести миллиардов кубометров и закачать его в подземные хранилища. Далее, по мысли Коболева, топливо можно было бы перепродавать, чтобы стабилизировать цены на этом рынке.

Кроме того, Коболев обвинил Россию в сознательной организации текущего кризиса на европейском энергорынке, в ходе которого цены на газ выросли в несколько раз.

Он также считает, что Украина в сложившейся ситуации должна прекратить экспорт газа в Европу. Так, по мнению Коболева, следует поступить, чтобы государство само смогло пережить кризис в энергетической отрасли.

При этом он высказал сожаление, что его страна не пользуется поддержкой со стороны США в то время, когда Украина осталась один на один «с европейским инфантилизмом».