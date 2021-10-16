В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+8° в 
Пробки 5 баллов
USD 71.24EUR 82.73BRENT 84.92
Войти в почту

На Украине рассказали о вызвавшей газовый кризис ошибке властей

Елена Прошина
28 минут назад

Экс-глава «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев рассказал, как должна была поступить Украина весной и летом 2021 года, чтобы предотвратить нынешний кризис в энергоснабжении. Его слова приводит издание Obozrevatel.

На Украине назвали причину газового кризиса
Фото: РамблерРамблер

«Эта ошибка была сделана в мае и июне этого года, когда не был приобретен газ в украинских ПХГ. Когда он действительно стоил гораздо дешевле, чем те бешеные уровни, которые есть сейчас», - заявил Коболев.

По его словам, весной этого года в распоряжении украинского «Нафтогаза» было 2 миллиарда долларов США. Их можно было потратить на закупку природного газа объемом более шести миллиардов кубометров и закачать его в подземные хранилища. Далее, по мысли Коболева, топливо можно было бы перепродавать, чтобы стабилизировать цены на этом рынке.

На Украине начался газовый кризис

Кроме того, Коболев обвинил Россию в сознательной организации текущего кризиса на европейском энергорынке, в ходе которого цены на газ выросли в несколько раз.

Он также считает, что Украина в сложившейся ситуации должна прекратить экспорт газа в Европу. Так, по мнению Коболева, следует поступить, чтобы государство само смогло пережить кризис в энергетической отрасли.

При этом он высказал сожаление, что его страна не пользуется поддержкой со стороны США в то время, когда Украина осталась один на один «с европейским инфантилизмом».

Он также призвал к переговорам с американцами, чтобы в ходе них добиться поддержки для Украины в преодолении энергокризиса.

В мире,Андрей Коболев,Нафтогаз,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители