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Меркель и Эрдоган поспорили о формах правления государством

Ювелина Бернст
43 минуты назад

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Турции Тайип Эрдоган вступили в спор из-за эффективности коалиционного правительства, передает РИА «Новости» со ссылкой на совместную пресс-конференцию обоих лидеров в Стамбуле.

Меркель и Эрдоган поспорили о формах правления государством
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С коалиционным правительством работать всегда сложно, заявил Эрдоган. По его словам, в Турции при данной форме правления было много проблем, однако с переходом на президентскую систему страна от этих проблем избавились.

Меркель же заявила, что коалиционное правительство подходит для Германии, и страна «не собирается переходить на президентскую систему».

Тогда Эрдоган напомнил, что Меркель сама жаловалась ему на трудности с коалиционным правительством. На что канцлер ФРГ ответила: «это правда, но такова жизнь».

«Мой внук тоже говорит: «Дед, что поделаешь – такова жизнь!»», - с улыбкой заключил Эрдоган.

Меркель прибыла в Турцию с последним рабочим визитом в эту страну в должности канцлера Германии. Эрдоган отметил, что период с Меркель на посту канцлера Германии стал успешным для турецко-немецких отношений.

26 сентября в Германии прошли парламентские выборы. После 16 лет у власти Меркель не стала выдвигать свою кандидатуру.

В мире,Ангела Меркель,РИА Новости,
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