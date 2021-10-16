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Польша построит забор для «защиты от Путина и Лукашенко»

Майк Габриелян
25 минут назад

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что забор на границе с Белоруссией необходим для защиты от президента России Владимира Путина и его коллеги Александра Лукашенко. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Польское радио».

Польша построит забор для «защиты от Путина и Лукашенко»
Фото: ТАССТАСС

«Это нужно для того, чтобы защитить Польшу от миграционного шантажа в долгосрочной перспективе — в данном случае со стороны Александра Лукашенко и Владимира Путина», — сказал политик.

Нижняя палата польского парламента Польши недавно приняла закон о строительстве капитального забора на границе с Белоруссией.

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Ранее глава Минобороны Польши сообщил, что на польско-белорусской границе будет увеличиваться количество военнослужащих, оказывающих поддержку пограничникам. Сейчас там 3 тысячи военнослужащих. При необходимости их количество может быть увеличено вдвое.

В польской Пограничной службе рассказали, что только с 1 по 12 октября было зафиксировано более 6000 незаконных пересечений границы между Белоруссией и Польшей.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у страны нет денег и сил, чтобы сдерживать миграцию в Европу.

В мире,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Министерство обороны,
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