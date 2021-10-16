Польша построит забор для «защиты от Путина и Лукашенко»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что забор на границе с Белоруссией необходим для защиты от президента России Владимира Путина и его коллеги Александра Лукашенко. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Польское радио».

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«Это нужно для того, чтобы защитить Польшу от миграционного шантажа в долгосрочной перспективе — в данном случае со стороны Александра Лукашенко и Владимира Путина», — сказал политик.

Нижняя палата польского парламента Польши недавно приняла закон о строительстве капитального забора на границе с Белоруссией.

Ранее глава Минобороны Польши сообщил, что на польско-белорусской границе будет увеличиваться количество военнослужащих, оказывающих поддержку пограничникам. Сейчас там 3 тысячи военнослужащих. При необходимости их количество может быть увеличено вдвое.

В польской Пограничной службе рассказали, что только с 1 по 12 октября было зафиксировано более 6000 незаконных пересечений границы между Белоруссией и Польшей.