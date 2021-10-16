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Мужчина попытался защитить телом свой спорткар от града. Видео

Александр Кузьмин
55 минут назад

Житель Сиднея, Австралия, решил защитить свой роскошный автомобиль от града и закрыл его своим телом. Видео появилось в TikTok.

Пользователь соцсети Джейк Макглойн (Jake Mcgloin) разместил на своей странице ролик, который он снял из окна апартаментов. На кадры попал неизвестный мужчина на парковке, который пытался заслонить свой серебристый спорткар Toyota Supra от непогоды.

Чтобы избежать повреждения поверхности машины, герой ролика накрыл капот и лобовое стекло плотным картоном, а на заднюю часть автомобиля он постелил черный ковер. Поскольку картон поднимался от ветра, мужчина закрыл часть спорткара собой.

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