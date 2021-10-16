Мужчина попытался защитить телом свой спорткар от града. Видео

Житель Сиднея, Австралия, решил защитить свой роскошный автомобиль от града и закрыл его своим телом. Видео появилось в TikTok.

Пользователь соцсети Джейк Макглойн (Jake Mcgloin) разместил на своей странице ролик, который он снял из окна апартаментов. На кадры попал неизвестный мужчина на парковке, который пытался заслонить свой серебристый спорткар Toyota Supra от непогоды.