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Противники Саакашвили начали митинг у тюрьмы в Рустави

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад

Несколько тысяч противников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили проводят в субботу акцию у тюрьмы в Рустави, где он содержится с 1 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Противники Саакашвили вышли на митинг у тюрьмы
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Акция проходит под лозунгом «Палач в тюрьме», ее участники требуют запрета саакашвилевской партии «Единое национальное движение» и пожизненного заключения для Саакашвили, осужденного на шесть лет.

Адвокат оценил вероятность помилования Саакашвили

Известный актер Гия Гургулия напомнил, что Саакашвили «потерял территории, убивал невинных, создал в Грузии деспотический режим».

«Место палачам в тюрьме», – скандируют на акции, где обвиняют правящую «Грузинскую мечту» в том, что та позволила Саакашвили возродиться.

Напомним, что в четверг сторонники Саакашвили провели акцию в его поддержку в Тбилиси.

Бывший президент Грузии был задержан 1 октября. Сейчас политик находится в Руставской тюрьме вблизи города Тбилиси. Он проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам.
В мире,Михаил Саакашвили,Деловая газета "Взгляд",
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