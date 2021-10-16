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Конфликт цыган и украинских военных сняли на видео

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

На Украине между цыганами и служащими вооруженных сил Украины произошел конфликт, его сняли на видео. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Telegram-канал "Киев Оперативный". Драка была в селе Торчин Волынской области. В ролике видно, как несколько человек до крови избивают ногами мужчин в военной форме. Во время нанесения ударов нападающие оскорбляли их. Звучал и ряд других угроз. "Ходите толпой, людей избиваете? Надел форму - думаешь, царь и бог? Это тебе не Восток! Мы здесь без оружия", - сказал один из нападавших. Последствия драки с солдатами ВСУ и цыган не уточняются. Ранее СБУ заподозрила офицера ЛНР в создании незаконных вооруженных формирований. Также Украина обвиняла Россию во вторжении в зону военных учений ВСУ.

Конфликт цыган и украинских военных сняли на видео
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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