«Меня удивляет отсутствие реакции немцев. После такого заявления я бы считал, что немцы должны сделать определенные заявления. Когда речь идет о нацистской Германии, об СС, это вызов не только для нашей страны. Это вызов для всей Европы», - заявил Данилов.

Напомним, что в материале, написанном Медведевым, утверждается, что украинский президент Владимир Зеленский служит националистическим силам. Медведев охарактеризовал это его поведение, как если бы еврейский интеллигент устроился на службу в подразделение СС во времена нацистской Германии. Кроме того, в материале говорится о том, что Зеленский отказался от своей идентичности.