Киев потребовал от ФРГ публичной оценки статьи Медведева

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов потребовал от представителей ФРГ публичной оценки статьи, опубликованной заместителем председателя Совета Безопасности РФ Дмитрием Медведевым. Его слова приводит телеканал «Украина 24».
«Меня удивляет отсутствие реакции немцев. После такого заявления я бы считал, что немцы должны сделать определенные заявления. Когда речь идет о нацистской Германии, об СС, это вызов не только для нашей страны. Это вызов для всей Европы», - заявил Данилов.
Напомним, что в материале, написанном Медведевым, утверждается, что украинский президент Владимир Зеленский служит националистическим силам. Медведев охарактеризовал это его поведение, как если бы еврейский интеллигент устроился на службу в подразделение СС во времена нацистской Германии. Кроме того, в материале говорится о том, что Зеленский отказался от своей идентичности.
Основной же посыл статьи Медведева сводится к тому, что на данном этапе контакты российских властей с украинскими не могут быть продуктивными и «абсолютно бессмысленны».