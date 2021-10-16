В Киеве оценили реакцию немцев на статью Медведева

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал статью бывшего президента России Дмитрия Медведева "вызовом для всей Европы". Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

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"Хотел бы вернуться к господину Медведеву… Меня удивляет отсутствие реакции немцев. После такого заявления я бы считал, что немцы, по крайней мере на официальном уровне, должны сделать определенные заявления", - сказал Данилов.

Он добавил, что содержание статьи выходит за рамки здравого смысла, а "когда речь идет дословно о нацистской Германии, об СС, это вызов не только для нашей страны. это вызов для всей Европы".

Ранее Медведев написал статью о российско-украинских взаимоотношениях "Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством". По мнению автора, Украина находится на стадии поиска своей идентичности и особого пути, "сочиняя свою отдельную историю".