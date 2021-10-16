В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+8° в 
Пробки 1 балл
USD 71.24EUR 82.73BRENT 84.92
Войти в почту

В Киеве удивились реакции немцев на статью Медведева об Украине

Газета.Ru
28 минут назад

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал статью бывшего президента России Дмитрия Медведева "вызовом для всей Европы". Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

В Киеве оценили реакцию немцев на статью Медведева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Хотел бы вернуться к господину Медведеву… Меня удивляет отсутствие реакции немцев. После такого заявления я бы считал, что немцы, по крайней мере на официальном уровне, должны сделать определенные заявления", - сказал Данилов.

Он добавил, что содержание статьи выходит за рамки здравого смысла, а "когда речь идет дословно о нацистской Германии, об СС, это вызов не только для нашей страны. это вызов для всей Европы".

Ранее Медведев написал статью о российско-украинских взаимоотношениях "Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством". По мнению автора, Украина находится на стадии поиска своей идентичности и особого пути, "сочиняя свою отдельную историю".

В то же время он считает, что лица из нынешнего украинского правительства при этом не имеют никакой устойчивой самоидентификации. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал статью Медведева "неуместной и неактуальной". По его мнению, статья имела "оскорбительную тональность".

В мире,Политика,Михаил Подоляк,Алексей Данилов,Дмитрий Медведев,Правительство Украины,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители