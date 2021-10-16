137 тысяч рублей заплатит украинец за лайк в "Одноклассниках"

Житель Путивльского района Сумской области лайкнул сообщение в социальной сети «Одноклассники», которая официально запрещена на Украине. За это ему назначили штраф на 51 тысяч гривен или 137 тысяч рублей. Сообщает «Газета.ru» со ссылкой на портал Новости N и приговор суда.

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Как пишет издание, мужчина зашел в социальную сеть через смартфон с помощью VPN и лайкнул сообщение об объединении Украины с Россией и Белоруссией и «свержении действующей власти в Украине». Он также распространил его среди своих 118 виртуальных друзей. Суд постановил, что это сообщение содержало публичные призывы к насильственному изменению и свержению конституционного строя Украины.

Нарушитель признал свою вину и добровольно согласился выплатить штраф.