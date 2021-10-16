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США закроют въезд для привитых «Спутником V»

Елена Прошина
23 минуты назад

Власти США могут запретить пускать в страну иностранцев, которые вакцинировались от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.

США закроют въезд для привитых «Спутником V»
Фото: ТАССТАСС

По информации издания, иностранцы, желающие попасть на территорию США, должны будут вакцинироваться препаратами, которые были одобрены либо американскими властями, либо Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Новые требования правительство США должно будет объявить позднее. «Спутник V» к настоящему моменту все еще не получил одобрение ВОЗ.

Как пишет издание, новые требования непосредственно повлияют на сотни тысяч россиян. По данным газеты, примерно 300 тысяч граждан РФ посетили Соединенные Штаты в 2019 году. Это последний год, за который имеются официальные данные.

Джудит Твигг, профессор Вирджинского университета, изучающая вопросы здравоохранения в России, заявила, что для российских путешественников и людей в других странах, которые поставили себе «Спутник V», это станет большой проблемой.

Новые правила въезда в США вступят в силу в ноябре. Сейчас въезд в США возможен при отрицательном тесте на COVID-19. В Белом доме и Госдепартаменте пока не подтвердили информацию The Washington Post.

В мире,ВОЗ,Госдеп США,Washington Post,ИТАР-ТАСС,
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