США закроют въезд для привитых «Спутником V»

Власти США могут запретить пускать в страну иностранцев, которые вакцинировались от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.

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По информации издания, иностранцы, желающие попасть на территорию США, должны будут вакцинироваться препаратами, которые были одобрены либо американскими властями, либо Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Новые требования правительство США должно будет объявить позднее. «Спутник V» к настоящему моменту все еще не получил одобрение ВОЗ.

Как пишет издание, новые требования непосредственно повлияют на сотни тысяч россиян. По данным газеты, примерно 300 тысяч граждан РФ посетили Соединенные Штаты в 2019 году. Это последний год, за который имеются официальные данные.

Джудит Твигг, профессор Вирджинского университета, изучающая вопросы здравоохранения в России, заявила, что для российских путешественников и людей в других странах, которые поставили себе «Спутник V», это станет большой проблемой.