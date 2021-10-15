Джон Кьюсак заявил о правоте Путина и слабости США

Голливудский актер и продюсер Джон Кьюсак признал правоту президента России Владимира Путина. Об этом он написал в своем твиттере.

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«В чем-то Путин был прав - демократия в США сейчас упадочна и слаба», - написал Кьюсак.

Putin was right in a way - US democracy is so decadent & so weak - it can’t even jail a Donald Trump - a brazen criminal idiot a pathological liar and fascist -

If USA can’t arrest Trump- who is still attempting to overthrow democracy - then what are we ?

DOA— John Cusack (@johncusack) October 15, 2021

При этом актер не уточнил, какие слова российского лидера он имел в виду.

Джон Кьюсак в твиттере часто критикует экс-президента США Дональда Трампа. По его словам, Трамп «безумен» и «пытается свергнуть демократию» в США.