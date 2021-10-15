Джон Кьюсак заявил о правоте Путина и слабости США

Голливудский актер и продюсер Джон Кьюсак признал правоту президента России Владимира Путина. Об этом он написал в своем твиттере.
«В чем-то Путин был прав - демократия в США сейчас упадочна и слаба», - написал Кьюсак.
При этом актер не уточнил, какие слова российского лидера он имел в виду.
Джон Кьюсак в твиттере часто критикует экс-президента США Дональда Трампа. По его словам, Трамп «безумен» и «пытается свергнуть демократию» в США.
55-летний Джон Кьюсак – американский киноактер, продюсер и сценарист. Самые известные фильмы актера – «Интуиция», «Тонкая красная линия», «Воздушная тюрьма», «Быть Джоном Малковичем», «Убийство в Гросс-Пойнте», «Любимцы Америки», «Фанатик», «2012» и др.