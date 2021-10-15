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Джон Кьюсак заявил о правоте Путина и слабости США

Вероника Полынина
29 минут назад

Голливудский актер и продюсер Джон Кьюсак признал правоту президента России Владимира Путина. Об этом он написал в своем твиттере.

Джон Кьюсак заявил о правоте Путина и слабости США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В чем-то Путин был прав - демократия в США сейчас упадочна и слаба», - написал Кьюсак.

При этом актер не уточнил, какие слова российского лидера он имел в виду.

Оливер Стоун: Путин имеет ментальную власть над США

Джон Кьюсак в твиттере часто критикует экс-президента США Дональда Трампа. По его словам, Трамп «безумен» и «пытается свергнуть демократию» в США.

55-летний Джон Кьюсак – американский киноактер, продюсер и сценарист. Самые известные фильмы актера – «Интуиция», «Тонкая красная линия», «Воздушная тюрьма», «Быть Джоном Малковичем», «Убийство в Гросс-Пойнте», «Любимцы Америки», «Фанатик», «2012» и др.

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