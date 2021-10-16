США закроют въезд для привитых «Спутником V»

Въезд в США с 8 ноября будет доступен только для иностранцев, привитых вакцинами, одобренными Управлением по вопросам качества и продовольствия медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает пресс-служба Федерального центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ).