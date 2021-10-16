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США запретит въезд иностранцам, привитым «Спутником V»

Ura.Ruиещё 4
25 минут назад

Въезд в США с 8 ноября будет доступен только для иностранцев, привитых вакцинами, одобренными Управлением по вопросам качества и продовольствия медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает пресс-служба Федерального центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ).

США закроют въезд для привитых «Спутником V»
Фото: ТАССТАСС

«Для въезда в Соединенные Штаты в список принимаемых вакцин будут входить одобренные FDA или входящие в список ВОЗ для экстренного применения», — говорится в сообщении ЦКПЗ. Российский препарат «Спутник V» в этот список не вошел.

Ранее сообщалось, что производитель «Спутника V» ожидает признания вакцины в Европе до конца 2021 года. Министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что Евросоюз предвзято относится к российским вакцинам от COVID-19, передает RT.
В мире,Сергей Лавров,Минздрав РФ,ВОЗ,ЕС,
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