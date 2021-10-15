СНБО Украины утвердил план обороны страны

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что в СНБО утвердили план обороны страны, над которым Киев работал два года. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Министерство обороны Украины Министерство обороны Украины

«Впервые в истории страны утвержден план обороны Украины. Это фундаментальный документ. Он дает ответы на вызовы. Мы над ним работали два года», — рассказал Данилов.

Он отметил, что в документе «прописываются основы, в том числе и территориальной обороны».

Ранее СНБО в тестовом режиме запустил сайт, где появятся сведения о физических и юридических лицах, попавших под санкции ведомства. В санкционном списке СНБО к данному моменту находятся 3 960 физических и 1 848 юридических лиц.

Пока пользователи могут оценить только внешний вид ресурса: по состоянию на 13:30 5 октября данные о попавших под санкции СНБО лицах на сайте недоступны.

Также секретарь СНБО Данилов предложил направить гуманитарную помощь на территорию неподконтрольных украинским властям Донбасса и Крыма.