В России предупредили о тревожном знаке из-за Афганистана

«Они не прекратили подготовку боевиков в своих лагерях. Они вроде как победили везде, больше не с кем воевать, но тогда возникает вопрос, для чего они тогда готовят смертников, для чего они готовят новых боевиков, для чего они сегодня в Кабуле создали так называемый 19-й отдел полиции, который полностью упакован смертниками? Наконец, в Афганистан сегодня прилетают иностранные боевики? Не менее двух тысяч иностранных боевиков прилетело с Ближнего Востока. Это люди, которые никогда в Афганистане не были и не знают ни одного из афганских языков», — заявил специалист по Афганистану.