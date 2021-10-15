В США приостановили одобрение вакцины Moderna для детей

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов Соединённых Штатов решило дополнительно проверить вакцину Moderna на редкий побочный эффект на сердце. В связи с этим ведомство приостановило процесс одобрения использования препарата на детях в возрасте от 12 до 17 лет, передаёт The Wall Street Journal.

Фото: Bernd Weißbrod/Global Look Press Bernd Weißbrod/Global Look Press

Регулятор хочет проверить, может ли после прививки у подростков возникнуть миокардит. Для этого информация о препарате от Moderna будет сопоставлена с вакцинами от американский Pfizer и немецкой BioNTech.

Ранее Финляндия отказалась от использования препарата от COVID-19 Spikevax компании Moderna для вакцинации мужчин моложе 30 лет. В стране объяснили это риском сердечных заболеваний. Препарат заменят вакциной BioNTech-Pfizer. Накануне вакцинацию препаратом от Moderna по такой же причине приостановили в Швеции и Дании.