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В США приостановили одобрение вакцины Moderna для детей

News.ruиещё 2
55 минут назад

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов Соединённых Штатов решило дополнительно проверить вакцину Moderna на редкий побочный эффект на сердце. В связи с этим ведомство приостановило процесс одобрения использования препарата на детях в возрасте от 12 до 17 лет, передаёт The Wall Street Journal.

В США приостановили одобрение вакцины Moderna для детей
Фото: Bernd Weißbrod/Global Look PressBernd Weißbrod/Global Look Press

Регулятор хочет проверить, может ли после прививки у подростков возникнуть миокардит. Для этого информация о препарате от Moderna будет сопоставлена с вакцинами от американский Pfizer и немецкой BioNTech.

Ранее Финляндия отказалась от использования препарата от COVID-19 Spikevax компании Moderna для вакцинации мужчин моложе 30 лет. В стране объяснили это риском сердечных заболеваний. Препарат заменят вакциной BioNTech-Pfizer. Накануне вакцинацию препаратом от Moderna по такой же причине приостановили в Швеции и Дании.

До этого исследователи из США заявили о побочном эффекте среди подростков мужского пола от вакцины Pfizer. По их данным, препарат может вызвать воспаление сердца. Что касается препарата Moderna, он вызвал ухудшение здоровья у 86% участников исследования.

В мире,Pfizer,Wall Street Journal,
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