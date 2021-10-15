Главное за день: инцидент с эсминцем США у границ с РФ и худший вариант развития пандемии

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Американский эсминец Chafee попытался нарушить российскую границу на море вблизи Владивостока, сообщило Министерство обороны России.
Как передает РИА «Новости», инцидент произошел в пятницу, 15 октября, между 17.00 и 17.50 местного времени (10.00 – 10.50 мск).
Российский большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» потребовал от экипажа эсминца изменить курс, однако американцы начали сигнализировать, что поднимают с борта вертолет и сменить курс не могут.
Худшим вариантом развития пандемии коронавирусной инфекции с точки зрения эволюции является селекция людей. В этом случае генотипы, наиболее чувствительные к коронавирусу, будут меньше размножаться, и генетическая структура через два-три поколения изменится, став более устойчивой к инфекции. Об этом заявила доктор биологических наук, профессор американской Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, вирусолог Анча Баранова.
По ее словам, как вид человечеству не представляется угрозы, так как оно может адаптироваться к любым условиям и владеет большим разнообразием генотипов, в том числе устойчивыми к инфекции.
Международная космическая станция (МКС) потеряла ориентацию в пространстве во время тестировании двигателей «Союза МС-18». Об этом сообщает РИА Новости.
Агентство отмечает, что на этом корабле будет возвращаться на Землю российский киноэкипаж.
«Нам пришло аварийное сообщение от коллег [с американского сегмента МКС - прим.ред.]», - сообщил космонавт Антон Шкаплеров Центру управления полетами.
«Это мы тест СУД [системы управления движением] номер 2 проводили», - ответили космонавту в центре.
Избитый дагестанцами в метро россиянин Роман Ковалёв не хочет брать какие-либо деньги от обидчиков, рассказал RT адвокат москвича Евгений Корчаго. По его словам, реабилитация может оказаться длительной и дорогостоящей, поэтому он попробует переубедить Ковалёва. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил выплатить мужчине 2 млн рублей. Молодой человек уточнял, что хочет потратить их на первоначальный взнос по ипотеке и сыграть свадьбу.
«Врачи пока даже не прогнозируют время выписки — соответственно, реабилитация может оказаться длительной и, возможно, дорогостоящей. В исковых требованиях, наверное, исходить будем уже из этого», — заявил адвокат.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что мигранты, приезжающие на работу в Россию из стран СНГ, должны как минимум знать русский язык. Об этом сообщает ТАСС.
О требованиях к мигрантам Путин рассказал на заседании совета глав государств СНГ.
Президент назвал русский язык объединяющей силой, которая «скрепляет единое цивилизационное пространство на территории СНГ».
Российский бизнес начал сталкиваться с массовым закрытием счетов в банках Финляндии, а также отказом открывать их. Об этом на российско-финляндском круглом столе по банковской тематике сообщило торговое представительство РФ в стране. Отчет о встрече размещен на сайте ведомства.
Глава торгпредства Антон Логинов заметил, что проблема впервые проявилась еще в 2015 году, но с тех пор случаи стали далеко не единичными. Ситуация угрожает как российским инвесторам, так и самой финской экономике, ведь зачастую российские компании входят в список крупных работодателей и налогоплательщиков в конкретных регионах.
Новый порядок вывоза детей за границу вступит в силу с России с 17 октября. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.
"6 октября этого года в Министерстве юстиции РФ зарегистрирован приказ МВД России от 31 августа 2021 г. № 651 "Об утверждении порядка подачи, отзыва, приема и учета заявлений о несогласии на выезд из РФ несовершеннолетнего гражданина РФ". Он вступает в силу с 17 октября 2021 года, одновременно утрачивает силу ранее действовавший приказ МВД России", - сказал собеседник агентства.
В МВД добавили, что новый приказ разработан в рамках закона о порядке выезда и въезда в России от 1 июля, который совершенствует порядок решения вопроса о возможности выезда детей за пределы РФ в сопровождении одного из родителей.
Советника главы Роскосмоса, экс-журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова, который находится в СИЗО «Лефортово» по обвинению в госизмене, лишили возможности получать письма и отправлять корреспонденцию, рассказал ТАСС его адвокат Дмитрий Катчев. По словам защитника, Сафронов не получает письма уже почти месяц. Телевизор в изоляторе тоже работает нестабильно.
«Уже почти месяц мой подзащитный не получает корреспонденцию и не может отправить письма. Ему просто дают уведомления о том, что ему пришло письмо, но само это письмо не выдают», — рассказал Катчев.
Польша призывает Евросовет провести проверку «Газпрома» на злоупотребление монопольным положением, которое он занимает в регионе. По словам министра климата и окружающей среды Михала Куртыки, российская компания ограничивает поставки газа в Европу, чтобы добиться запуска «Северного потока — 2». Об этом он заявил в эфире «Польского радио».
Польский министр утверждает, что действующие газопроводы имеют необходимые пропускные способности для дополнительных поставок. Тем не менее, в Польше считают, что «Газпром» осознанно не увеличивает их объемы для ускорения запуска «Северного потока-2». Отмечается, что сложившаяся ситуация обернулась наибольшими последствиями для стран Южной и Западной Европы, где стоимость электроэнергии зависит от цен на газ.
С 15 октября Индия официально открылась для путешественников. Теперь в страну могут въезжать иностранные туристы, в том числе и из Росси. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что пока что въезд разрешен только прибывающим на чартерных рейсах туристам. И лишь с 15 ноября в страну смогут попасть путешественники, въезжающие рейсами, «отличными от чартеров».
Все прибывшие иностранцы получат либо однократные обыкновенные, либо электронные туристические визы сроком на 30 дней. Руководитель отдела туризма Федерации торгово-промышленных палат Индии Маниш Ахудж выразил надежду на скорейшее восстановление регулярного авиасообщения.