Главное за день: инцидент с эсминцем США у границ с РФ и худший вариант развития пандемии

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Американский эсминец попытался нарушить границу России

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Американский эсминец Chafee попытался нарушить российскую границу на море вблизи Владивостока, сообщило Министерство обороны России.

Как передает РИА «Новости», инцидент произошел в пятницу, 15 октября, между 17.00 и 17.50 местного времени (10.00 – 10.50 мск).

Российский большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» потребовал от экипажа эсминца изменить курс, однако американцы начали сигнализировать, что поднимают с борта вертолет и сменить курс не могут.

Описан худший вариант развития пандемии COVID

Худшим вариантом развития пандемии коронавирусной инфекции с точки зрения эволюции является селекция людей. В этом случае генотипы, наиболее чувствительные к коронавирусу, будут меньше размножаться, и генетическая структура через два-три поколения изменится, став более устойчивой к инфекции. Об этом заявила доктор биологических наук, профессор американской Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, вирусолог Анча Баранова.

По ее словам, как вид человечеству не представляется угрозы, так как оно может адаптироваться к любым условиям и владеет большим разнообразием генотипов, в том числе устойчивыми к инфекции.

МКС потеряла ориентацию в пространстве

Международная космическая станция (МКС) потеряла ориентацию в пространстве во время тестировании двигателей «Союза МС-18». Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что на этом корабле будет возвращаться на Землю российский киноэкипаж.

«Нам пришло аварийное сообщение от коллег [с американского сегмента МКС - прим.ред.]», - сообщил космонавт Антон Шкаплеров Центру управления полетами.

«Это мы тест СУД [системы управления движением] номер 2 проводили», - ответили космонавту в центре.

Избитый в метро москвич отказался от денег своих обидчиков

Избитый дагестанцами в метро россиянин Роман Ковалёв не хочет брать какие-либо деньги от обидчиков, рассказал RT адвокат москвича Евгений Корчаго. По его словам, реабилитация может оказаться длительной и дорогостоящей, поэтому он попробует переубедить Ковалёва. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил выплатить мужчине 2 млн рублей. Молодой человек уточнял, что хочет потратить их на первоначальный взнос по ипотеке и сыграть свадьбу.

«Врачи пока даже не прогнозируют время выписки — соответственно, реабилитация может оказаться длительной и, возможно, дорогостоящей. В исковых требованиях, наверное, исходить будем уже из этого», — заявил адвокат.

Путин озвучил требования к мигрантам

Президент РФ Владимир Путин заявил, что мигранты, приезжающие на работу в Россию из стран СНГ, должны как минимум знать русский язык. Об этом сообщает ТАСС.

О требованиях к мигрантам Путин рассказал на заседании совета глав государств СНГ.

Президент назвал русский язык объединяющей силой, которая «скрепляет единое цивилизационное пространство на территории СНГ».

Финляндия начала закрывать счета российских компаний

Российский бизнес начал сталкиваться с массовым закрытием счетов в банках Финляндии, а также отказом открывать их. Об этом на российско-финляндском круглом столе по банковской тематике сообщило торговое представительство РФ в стране. Отчет о встрече размещен на сайте ведомства.

Глава торгпредства Антон Логинов заметил, что проблема впервые проявилась еще в 2015 году, но с тех пор случаи стали далеко не единичными. Ситуация угрожает как российским инвесторам, так и самой финской экономике, ведь зачастую российские компании входят в список крупных работодателей и налогоплательщиков в конкретных регионах.

В России изменится порядок вывоза детей за границу

Новый порядок вывоза детей за границу вступит в силу с России с 17 октября. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

"6 октября этого года в Министерстве юстиции РФ зарегистрирован приказ МВД России от 31 августа 2021 г. № 651 "Об утверждении порядка подачи, отзыва, приема и учета заявлений о несогласии на выезд из РФ несовершеннолетнего гражданина РФ". Он вступает в силу с 17 октября 2021 года, одновременно утрачивает силу ранее действовавший приказ МВД России", - сказал собеседник агентства.

В МВД добавили, что новый приказ разработан в рамках закона о порядке выезда и въезда в России от 1 июля, который совершенствует порядок решения вопроса о возможности выезда детей за пределы РФ в сопровождении одного из родителей.

Ивану Сафронову запретили получать письма в СИЗО

Советника главы Роскосмоса, экс-журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова, который находится в СИЗО «Лефортово» по обвинению в госизмене, лишили возможности получать письма и отправлять корреспонденцию, рассказал ТАСС его адвокат Дмитрий Катчев. По словам защитника, Сафронов не получает письма уже почти месяц. Телевизор в изоляторе тоже работает нестабильно.

«Уже почти месяц мой подзащитный не получает корреспонденцию и не может отправить письма. Ему просто дают уведомления о том, что ему пришло письмо, но само это письмо не выдают», — рассказал Катчев.

Польша потребовала от Европы проверить «Газпром»

Польша призывает Евросовет провести проверку «Газпрома» на злоупотребление монопольным положением, которое он занимает в регионе. По словам министра климата и окружающей среды Михала Куртыки, российская компания ограничивает поставки газа в Европу, чтобы добиться запуска «Северного потока — 2». Об этом он заявил в эфире «Польского радио».

Польский министр утверждает, что действующие газопроводы имеют необходимые пропускные способности для дополнительных поставок. Тем не менее, в Польше считают, что «Газпром» осознанно не увеличивает их объемы для ускорения запуска «Северного потока-2». Отмечается, что сложившаяся ситуация обернулась наибольшими последствиями для стран Южной и Западной Европы, где стоимость электроэнергии зависит от цен на газ.

Индия открылась для россиян

С 15 октября Индия официально открылась для путешественников. Теперь в страну могут въезжать иностранные туристы, в том числе и из Росси. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что пока что въезд разрешен только прибывающим на чартерных рейсах туристам. И лишь с 15 ноября в страну смогут попасть путешественники, въезжающие рейсами, «отличными от чартеров».