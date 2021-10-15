На Западе назвали самого страшного врага Украины

Во время президентства Владимира Зеленского Запад перестал оказывать помощь Киеву. К этому привели постоянные политические и экономические проблемы внутри страны, поскольку самый страшный враг Украины — сами украинцы. Об этом эксперт Кеннет Рапоза написал в своей статье, опубликованной Forbes.

Фото: pixabay.com pixabay.com

Он отметил, что США в период правления Барака Обамы давали понять, что находятся на стороне Украины, а Европа была готова поддерживать ей экономику, оказывая финансовую помощь. Теперь же западные партнёры отдалились от Украины и она «брошена на съедение волкам».

Отказавшись вводить санкции против газопровода «Северный поток — 2», в Вашингтоне продемонстрировали Киеву, что Украина сегодня находится «на задворках» интересов США. Изменилась позиция и других западных партнёров, поскольку они не хотят вмешиваться в борьбу между украинскими политиками и олигархами.

Для Украины самый страшный враг из всех — это сами украинцы, — написал Рапоза.

Он указал, что Зеленскому не удалось искоренить коррупцию на Украине. Заявления о курсе на делиогархизацию Запад рассматривает лишь как политическое оружие в руках президента страны. Кроме того, негативно на отношение к Украине повлиял скандал, связанный публикацией «досье Пандоры», подорвав её репутацию в качестве бизнес-партнёра.