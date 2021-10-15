В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+7° в 
Пробки 5 баллов
USD 71.24EUR 82.73BRENT 84.60
Войти в почту

На Западе назвали самого страшного врага Украины

News.ru
1 час назад

Во время президентства Владимира Зеленского Запад перестал оказывать помощь Киеву. К этому привели постоянные политические и экономические проблемы внутри страны, поскольку самый страшный враг Украины — сами украинцы. Об этом эксперт Кеннет Рапоза написал в своей статье, опубликованной Forbes.

На Западе назвали самого страшного врага Украины
Фото: pixabay.compixabay.com

Он отметил, что США в период правления Барака Обамы давали понять, что находятся на стороне Украины, а Европа была готова поддерживать ей экономику, оказывая финансовую помощь. Теперь же западные партнёры отдалились от Украины и она «брошена на съедение волкам».

Отказавшись вводить санкции против газопровода «Северный поток — 2», в Вашингтоне продемонстрировали Киеву, что Украина сегодня находится «на задворках» интересов США. Изменилась позиция и других западных партнёров, поскольку они не хотят вмешиваться в борьбу между украинскими политиками и олигархами.

Для Украины самый страшный враг из всех — это сами украинцы, — написал Рапоза.

Он указал, что Зеленскому не удалось искоренить коррупцию на Украине. Заявления о курсе на делиогархизацию Запад рассматривает лишь как политическое оружие в руках президента страны. Кроме того, негативно на отношение к Украине повлиял скандал, связанный публикацией «досье Пандоры», подорвав её репутацию в качестве бизнес-партнёра.

Ранее в ЕС осудили проведение в Крыму переписи населения и призывной кампании. Там заявили, что эти действия России нацелены на дальнейший подрыв территориального суверенитета Украины. В МИД РФ назвали реакцию ЕС «заезженной пластинкой».

В мире,Кеннет Рапоза,Владимир Зеленский,Барак Обама,МИД,ЕС,Forbes,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители