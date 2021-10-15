Канал Тихановской признали экстремистским

Telegram-канал экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской признали экстремистским в Белоруссии. Об этом сообщили в telegram-канале «Беларусь головного мозга».

Ранее стало известно, что подписчикам экстремистских telegram-каналов в Белоруссии грозит уголовная ответственность, сообщает Nation News. Обвиняемые могут получить до семи лет лишения свободы, передает «Царьград». Правоохранители уточнили, что это относится и к другим соцсетям.