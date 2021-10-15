«Часть украинского общества серьезно больна»: эксперт о марше националистов в Киеве

Председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо в разговоре с «Рамблером» прокомментировал проведение в Киеве националистического марша и рассказал о допущенных украинскими властями ошибках в вопросах идеологии.
«К сожалению, часть украинского общества серьезно больна интегральным национализмом. Даже в последние годы существования Советского Союза украинские националисты были допущены к управлению гуманитарным блоком государства. Это привело к воспитанию нового поколения на националистических и неонацистских началах. При Петре Порошенко было организовано празднование Дня защитников и защитниц Украины в день основания Украинской повстанческой армии (организации, запрещенной в Российской Федерации). Это было сделано специально, чтобы подчеркнуть бандеровский характер современного украинского государства», - сказал он.
Самой большой ошибкой украинских властей разных лет Мезюхо назвал недооценку действий националистов в области гуманитарной политики.
«Националисты занимались вопросами образования и науки при президенте Януковиче, при президенте Кучме, при президентах Ющенко и Кравчуке. Наиболее вольготно они стали себя чувствовать во времена правления Порошенко, теперь уже Зеленского. Пока олигархи делили экономические активы бывшей советской республики, националисты планомерно проводили свою политику в жизнь через школы, высшие учебные заведения. В результате добились того, что оба украинских Майдана - "оранжевый" и Евромайдан - шли под лозунгами при активном участии украинских националистов. Поэтому, естественно, сегодня нашей стране необходимо исходить из того факта, что мы граничим с государством, где управляют люди, ненавидящие Россию и все русское. Да, националисты пока еще в меньшинстве, но даже за последние семь лет было воспитано новое поколение, которое считает Россию извечным врагом Украины и украинского народа. И вот с этим обстоятельством нам необходимо что-то делать», - отметил Мезюхо.
Марш националистов состоялся в украинской столице 14 октября. Радикалы прошлись от парка Шевченко до площади Независимости, также известной как Майдан. В ходе шествия националисты сожгли чучело в ярком парике, напоминающее президента Украины Владимира Зеленского, и чучело с надписью «Вагнергейт».