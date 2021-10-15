Елизавета II забыла про микрофон и обругала мировых лидеров

Нелестные слова британской королевы Елизаветы Второй о главах государство попали в эфир прямой трансляции с церемонии открытия уэльского парламента в Кардиффе.

Как сообщает Daily Mail, королева обсуждала с герцогиней Корнуоллской и председателем парламента Уэльса Элин Джонс предстоящую конференцию ООН по изменению климата в Глазго.

«Я до сих пор не знаю, кто (из глав государств) приедет… Когда они говорят, но не делают, это раздражает», — сказала королева.

Известно, что от участия в саммите отказался президент Китая Си Цзиньпин, а несколько лидеров еще не подтвердили свое участие — в их числе премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин.

26-я Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26) пройдет в конце октября — начале ноября в Глазго.