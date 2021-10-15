В отелях Египта могут закончиться места

Туристов ожидает дефицит мест в отелях Египта после старта чартерных рейсов из России. Еще одной причиной проблемы может стать постепенная отмена ограничений на въезд для европейцев, желающих отдохнуть на египетских курортах, сообщает портал TourDom.

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Уточняется, что из европейских приезжих Египет ждет англичан, поскольку Великобритания исключила страну из "красного" списка. Первые британские туристы прибыли в Шарм-эш-Шейх еще 10 октября. С конца месяца египетские курорты смогут принимать туристов из Италии.

В свою очередь исполнительный директор туроператора "И-Линь Туризм" Константин Громов заявил, что половина отелей Египта уже прекратила бронирования на ноябрьские праздники, а на Новый год идет активный процесс выкупа блоков мест как российскими, так и египетскими туроператорами.

Эксперты Tez Tour объяснили ситуацию тем, что ни в Египте, ни в России не были готовы к снятию ограничений на чартерные и регулярные рейсы в течение короткого времени. Многие гостиницы были ориентированы на другие рынки.

Однако, согласно правилам Минтуризма, заполняемость отелей должна быть не более 70–80%.

"Отель заполнен на 95%. На данный момент у нас больше туристов из Армении", – подчеркнула менеджер по работе с гостями в Albatros Lagoona Vista (Шарм-эш-Шейх) Вероника Пенясова.

В Rixos Premium Magawish также отметили, что в курортных городах в настоящее время наблюдается значительный поток туристов. Пока в отеле наибольшее число посетителей из России, Украины и Румынии.

"Это связано с каникулами у детей, но дефицита номеров нет, все в пределах нормы, установленной министерством туризма и здравоохранения", – заявили представители отеля.