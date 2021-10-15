В отелях Египта могут закончиться места

Туристов ожидает дефицит мест в отелях Египта после старта чартерных рейсов из России. Еще одной причиной проблемы может стать постепенная отмена ограничений на въезд для европейцев, желающих отдохнуть на египетских курортах, сообщает портал TourDom.
Уточняется, что из европейских приезжих Египет ждет англичан, поскольку Великобритания исключила страну из "красного" списка. Первые британские туристы прибыли в Шарм-эш-Шейх еще 10 октября. С конца месяца египетские курорты смогут принимать туристов из Италии.
В свою очередь исполнительный директор туроператора "И-Линь Туризм" Константин Громов заявил, что половина отелей Египта уже прекратила бронирования на ноябрьские праздники, а на Новый год идет активный процесс выкупа блоков мест как российскими, так и египетскими туроператорами.
Эксперты Tez Tour объяснили ситуацию тем, что ни в Египте, ни в России не были готовы к снятию ограничений на чартерные и регулярные рейсы в течение короткого времени. Многие гостиницы были ориентированы на другие рынки.
Однако, согласно правилам Минтуризма, заполняемость отелей должна быть не более 70–80%.
"Отель заполнен на 95%. На данный момент у нас больше туристов из Армении", – подчеркнула менеджер по работе с гостями в Albatros Lagoona Vista (Шарм-эш-Шейх) Вероника Пенясова.
В Rixos Premium Magawish также отметили, что в курортных городах в настоящее время наблюдается значительный поток туристов. Пока в отеле наибольшее число посетителей из России, Украины и Румынии.
"Это связано с каникулами у детей, но дефицита номеров нет, все в пределах нормы, установленной министерством туризма и здравоохранения", – заявили представители отеля.
Ранее стало известно, что Россия с 9 ноября отменит ограничения на регулярные и чартерные рейсы в курортные города Египта.