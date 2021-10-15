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Японию предупредили о «яростной» реакции Путина на заявления по Курилам

News.ru
58 минут назад

Категоричные заявления нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды по Курильским островам могут разозлить российского президента Владимира Путина. Для страны Восходящего солнца это может обернуться негативными последствиями, говорится в статье, опубликованной на китайском портале The Paper.

По мнению автора статьи, Кисида, в отличие от своих предшественников, поступает неумно, бросая вызов России. Или же ведёт себя чересчур самоуверенно. При этом гн добавил, что японский премьер уступает российскому лидеру "по политической мудрости и стратегическому мужеству.

Если Путин придет в ярость, Японии придется расхлебывать последствия, — говорится в публикации.

Ранее глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что Кисида и Путин в ходе телефонного разговора условились продолжать переговоры по мирному договору между двумя странами.

Путин и Кисида договорились обсудить мирный договор

Некоторое время назад на ультимативные заявления Кисиды отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, нежелание Токио заключать мирный договор с Москвой без урегулирования территориального вопроса, лишь отдаляет перспективы его урегулирования.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко, в свою очередь, отметила, что позиция России по Курилам останется неизменной. Она подчеркнула, что Японии нет оснований претендовать на эти территории.

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