В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+8° в 
Пробки 6 баллов
USD 71.24EUR 82.73BRENT 84.87
Войти в почту

Британского депутата ранили ножом на встрече с избирателями

Газета.Ru
58 минут назад

Неизвестный нанес множественные ножевые ранения депутату парламента Великобритании 69-летнему Дэвиду Амессу. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Британского депутата ранили ножом на встрече с избирателями
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Инцидент произошел во время его встречи с избирателями в методистской церкви города Ли-он-Си на юге Англии (графство Эссекс).

Отмечается, что на место прибыл полицейские. Мужчину, напавшего на депутата, задержали. Мотивы и личность злоумышленника пока не называются.

Сэр Дэвид Амесс — член Консервативной партии Великобритании, представляет избирательный округ Саутенд-Уэст в графстве Эссекс.

В странах Европы нередко происходят нападения обычных граждан на политиков.

Так, в июне этого года во время поездки в департамент Дром президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину — глава государства, подойдя к ограждению вместе с охраной, хотел пожать незнакомому мужчине руку, но вместо рукопожатия получил удар по лицу. Обидчика быстро нейтрализовали сотрудники службы безопасности. Суд приговорил его к 4 месяцам тюрьмы.

Позднее в Макрона бросили яйцо.

В мире,Эммануэль Макрон,Консервативная партия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители