Британского депутата ранили ножом на встрече с избирателями

Неизвестный нанес множественные ножевые ранения депутату парламента Великобритании 69-летнему Дэвиду Амессу. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Инцидент произошел во время его встречи с избирателями в методистской церкви города Ли-он-Си на юге Англии (графство Эссекс).

Отмечается, что на место прибыл полицейские. Мужчину, напавшего на депутата, задержали. Мотивы и личность злоумышленника пока не называются.

Сэр Дэвид Амесс — член Консервативной партии Великобритании, представляет избирательный округ Саутенд-Уэст в графстве Эссекс.

В странах Европы нередко происходят нападения обычных граждан на политиков.

Так, в июне этого года во время поездки в департамент Дром президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину — глава государства, подойдя к ограждению вместе с охраной, хотел пожать незнакомому мужчине руку, но вместо рукопожатия получил удар по лицу. Обидчика быстро нейтрализовали сотрудники службы безопасности. Суд приговорил его к 4 месяцам тюрьмы.