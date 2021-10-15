«ЭпиВакКорону» начнут поставлять за рубеж

В скором времени начнутся поставки российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» в Венесуэлу, соответствующее соглашение уже подписано. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов, пишет РБК.

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«Символично, что Венесуэла стала первым зарубежным государством, с которым подписано соглашение о поставке «ЭпиВакКороны», рассчитываем, что в скором времени перейдем к практической реализации этого проекта», - заявил он

По словам Борисова, регуляторные органы Венесуэлы уже зарегистрировали «ЭпиВакКорону». Он также подчеркнул, что в страну не только поставляются российские фармацевтические препараты, но передаются технологии венесуэльским партнерам.

«Это позволить обеспечить независимость Венесуэлы от поставок западной фармпродукции», — заметил вице-премьер.

По словам Борисова, с конца 2020 года Россия поставила в Венесуэлу 3,860 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутника V» и порядка 600 тыс. упаковок антиковидного препарата «Авифавир».