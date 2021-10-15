В Казахстане освоили выпуск российской вакцины

Карагандинский фармацевтический комплекс займется выпуском вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», которую будут использовать для ревакцинации, сообщил глава Минздрава Казахстана Алексей Цой.

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«Наш карагандинский завод освоил производство «Спутник лайт», препарат временно зарегистрирован в Казахстане», – цитирует его ТАСС.

Также он рассказал, что сейчас прорабатывается вопрос закупки партии препарата «Спутник Лайт» для проведения ревакцинации населения. Это будет сделано в ближайшее время, отметил министр.

Напомним, в Казахстане с 1 февраля началась вакцинация от коронавируса российским препаратом «Спутником V». Регионы Казахстана начали получать препарат в конце февраля. Вакцина выпущена на базе Карагандинского фармацевтического комплекса.

Позже началась вакцинация населения собственной разработкой – препаратом QazVac («Казвак»). В конце апреля Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» закупил 1 млн доз китайской вакцины Hayat-Vax («Хайят-вакс»). В конце июня в Казахстан начали завозить партии еще одной вакцины из Китая – Sinovac Biotech («Синовак байотек»). Также в Казахстане была зарегистрирована российская вакцина «Спутник Лайт».