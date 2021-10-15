В Казахстане освоили выпуск российской вакцины

Карагандинский фармацевтический комплекс займется выпуском вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», которую будут использовать для ревакцинации, сообщил глава Минздрава Казахстана Алексей Цой.
«Наш карагандинский завод освоил производство «Спутник лайт», препарат временно зарегистрирован в Казахстане», – цитирует его ТАСС.
Также он рассказал, что сейчас прорабатывается вопрос закупки партии препарата «Спутник Лайт» для проведения ревакцинации населения. Это будет сделано в ближайшее время, отметил министр.
Напомним, в Казахстане с 1 февраля началась вакцинация от коронавируса российским препаратом «Спутником V». Регионы Казахстана начали получать препарат в конце февраля. Вакцина выпущена на базе Карагандинского фармацевтического комплекса.
Позже началась вакцинация населения собственной разработкой – препаратом QazVac («Казвак»). В конце апреля Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» закупил 1 млн доз китайской вакцины Hayat-Vax («Хайят-вакс»). В конце июня в Казахстан начали завозить партии еще одной вакцины из Китая – Sinovac Biotech («Синовак байотек»). Также в Казахстане была зарегистрирована российская вакцина «Спутник Лайт».
Ранее сообщалось, что Венесуэла и Парагвай получили новые партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Одна из стран получила 700 тыс. доз препарата.