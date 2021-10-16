Меркель дала прогноз по новому правительству Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Бельгию дала прогноз по новому правительству ФРГ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

В ходе своего выступления в пятницу, 15 октября, Меркель выразила мнение, что новое правительство страны будет проевропейским, «которое знает, что Европа значит для мира и свободы у нас». По словам канцлера, она ожидает, что новое правительство «продолжит многие вещи, которые мы начали, и, конечно, расставит новые акценты».