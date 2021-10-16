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Меркель дала прогноз по новому правительству Германии

Lenta.ruиещё 8
37 минут назад

Канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Бельгию дала прогноз по новому правительству ФРГ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Меркель дала прогноз по новому правительству Германии
Фото: ReutersReuters

В ходе своего выступления в пятницу, 15 октября, Меркель выразила мнение, что новое правительство страны будет проевропейским, «которое знает, что Европа значит для мира и свободы у нас». По словам канцлера, она ожидает, что новое правительство «продолжит многие вещи, которые мы начали, и, конечно, расставит новые акценты».

Также Меркель ожидает, что партии СДПГ, «зеленые» и либералы начнут коалиционные переговоры. «Я думаю, они это сделают», — добавила она.

На прошедших 26 сентября выборах победила Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 25,7 процента голосов, а консервативный блок ХДС/Христианско-социального союза (ХСС) набрал всего 24,1 процента. Кандидат в канцлеры Германии от СДПГ Олаф Шольц хочет договориться о формировании коалиции до Рождества. На данный момент, до прихода к власти новой правящей коалиции, канцлерские полномочия остаются за Ангелой Меркель.
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